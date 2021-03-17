التربية النيابية تنتقد موعد الامتحانات: اجراؤها يوم السبت المقبل قرار مستعجل

2021/03/17 | 14:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انتقدت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، قرار وزارة التربية اجراء الامتحانات يوم السبت المقبل، فيما وصفت القرار بـ"المستعجل".

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