سفارة أنقرة لدى بغداد: على العراقيين ملئ ’استمارة خاصة’ قبل السفر إلى تركيا

2021/03/17 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت السفارة التركية في بغداد، الاربعاء، عن اطلاق استمارة جديدة خاصة بمعلومات السافرين الى تركيا.

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وذكرت السفارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2021)، فقد "تم انهاء العمل بالتطبيق الخاص بوثيقة "استمارة معلومات المسافرين" المطلوب ملئها بالشكل الذي يحتوي على معلومات التواصل والعنوان، اثناء الرحلة الجوية من المسافرين القادمين الى بلدنا من خارج القطر ضمن مكافحة وباء كورونا".

وأضافت أنه " في اطار التطبيق الجديد الذي سيتم تفعيله، يتوجب على الأشخاص الذين سيدخلون الى بلدنا جوا اعتبارا من 15 اذار 2021، ملى استمارة الدخول الى تركيا" الكترونيا والمرفق نموذج منها طبيا، وذلك من خلال الموقع الالكتروني "register .



health .



gov .



tr" ضمن اخر 72 ساعة قبل اقلاع الطائرة".

وتابعت، "في هذا الإطار، سوف تقوم شركات الخطوط الجوية بالتحقق من ملئ الاستمارة المعنية قبل الرحلة الجوية (عبر شاشة الجهاز المحمول أو الورق المطبوع)".

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