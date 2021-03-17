عقوبات بالجملة على نادي الشرطة بسبب أحداث مباراة الديوانية

2021/03/17 | 14:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، جملة من العقوبات بعد أحداث مباراة الشرطة والديوانية.

وذكرت الهيئة في بيان ان “لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، عقدت اليوم ، اجتماعا لمناقشة تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطةوالديوانية، وبعد الاطلاع على شريط المباراة وما ورد في تقرير المشرف“.

واوضحت انه “تقرر معاقبة لاعبي فريق الشرطة كلٍ من (علي فائز وأمجد عطوان وحسن عاشور) بالإيقاف لمباراتين استنادا للمادة 135 / 2 انضباط ، على أن تكون العقوبة الفنية ( الطرد ) للاعب حسن عاشور من ضمن العقوبة“.

واضافت انه “تقرر معاقبة رئيس نادي الشرطة (وهاب الطائي) بالإيقاف لثلاث مباريات، وعدم الحضور للملاعب وفق المادة 135 / 2 انضباط.



كما يمنع منعا باتا دخول حمايات المسؤولين الى الملاعب استنادا لكتاب مجلس الوزراء المرقم (م ، ز ، و / د 6 /24/ 12612 ) في27/8/2019 ، ويعمم على جميع مشرفي المباريات والاتحادات الفرعية لتنفيذ ذلك“.

وتابعت انه “تقرر في الاجتماع حرمان جماهير الشرطة من الحضور الى الملاعب لخمس مباريات متتالية في حال تم السماح للجماهيربالدخول للملاعب وتوجيه تحذير الى رئيس نادي الديوانية على وفق المادة 10/ انضباط“.

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