2021/03/17 | 14:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، على الشائعات التي انتشرت أخيرا، حول رغبة بلاده في ضم دولة كازاخستان إليها.وقال شويغو في مقابلة مع بوابة “تينغري نيوز -كي زي” الكازاخستانية، ردا على سؤال بهذا الخصوص:”دعنا ننزل إلى الأرض من كل هذه الأوهام”.وأضاف: “يمكن أن تجادل كثيرا، لكن لدينا علاقة أخوية راسخة”.وتابع قائلا: “ليس هناك أسباب لفعل ذلك على الإطلاق، لأننا قمنا بترسيم الحدود بالكامل في عام 1998”.وأشار شويغو إلى أنه تم توقيع اتفاقية حدودية بين كازاخستان وروسيا، مؤكدا أن البلدين تربطهما “علاقات ممتازة”.يذكر أن إجمالي طول الحدود بين روسيا وكازاخستان يبلغ أكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا ترد للمرة الأولى على أنباء ضم كازاخستان إليها عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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