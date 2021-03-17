بايدن: بوتين ’’قاتل’’ وسيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأمريكية

2021/03/17 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاربعاء، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الامريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن بايدين قائلاً: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الامريكية"، مضيفاً: "أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل".

وفي وقت سابق، من اليوم، قالت روسيا، إنه لا يوجد أساس لاتهامات وردت في تقرير للمخابرات الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر على الأرجح توجيهات بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

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