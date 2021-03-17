نائب رئيس التطبيعية ينفي إقصاء البصرة من استضافة خليجي 25

2021/03/17 | 15:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

نفى نائب رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة شامل كامل اليوم الاربعاء ( 17 آذار 2021)، الانباء التي تحدثت عن إقصاء البصرة من إستضافة خليجي 25، مؤكداً إن إجتماع اتحاد كأس الخليج عبر النت اليوم الاربعاء كان لصالح إستضافة العراق.

وقال كامل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" الحديث عن اقصاء البصرة كلام غير وارد والدليل ان اجتماع اليوم للاتحادات الخليجية كان ايجابيا لصالح العراق وان جميع الاعضاء ساندوا حق العراق في الاستضافة، وتم تحويل الامر الى الهيأة العامة والتي تمثل رؤساء الاتحادات الخليجية".

واضاف،" قدمت الشكر الى رئيس الاتحاد الخليجي خليفة بن حمد بعد ان ادار اجتماع اليوم بحكمة، وانا اعتبر قرار اليوم بشرى لاستضافة العراق بعد أن تخطينا موضوع اللجان والامور الفنية واصبح القرار بيد رؤساء الاتحادات ويصبح الدور السياسي والفني والتنظيمي مجتمعا لصدور القرار، ورؤساء الاتحادات الخليجية يثنون على الجانب السياسي".

وكانت صحف خليجية قد اشارت امس الثلاثاء الى اقصاء البصرة من حق استضافة خليجي 25.

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