2021/03/17 | 15:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن وزير العمل عادل الركابي، عن اطلاق رواتب المعين المتفرغ لالف عائلة .وقال الركابي خلال زيارته لمحافظة ذي قار:" تم شمول ٣٣٥٥ اسرة بالرعاية الاجتماعية من المتقدمين، كما اطلقت ٢٥٠ قرضا للعاطلين ، واكتشاف ٤٨٠ عائلة لديها حالة تزوير"./انتهى7

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