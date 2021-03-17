التربية تنشر جدول الامتحانات “التمهيدية” للتعليم المهني

2021/03/17 | 15:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، جدول الامتحانات التمهيدية / للتعليم المهني.وشمل الجدول الذي نشرته الوزارة ووصل “النور نيوز” نسخة منه كافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2020-2021 .

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