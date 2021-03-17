الانضباط تصدر جملة من العقوبات بعد أحداث مباراة الشرطة والديوانية

2021/03/17 | 15:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، جملة من العقوبات بعد أحداث مباراة الشرطة والديوانية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، عقدت اليوم ، اجتماعا لمناقشة تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة والديوانية، وبعد الاطلاع على شريط المباراة وما ورد في تقرير المشرف”.واوضحت […]

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