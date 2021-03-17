إسبانيا تحقق في ملابسات وفاة امرأة بعد تلقيها لقاح “أسترازينيكا”

2021/03/17 | 15:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وزارة الصحة الإسبانية، بأن الوكالة الإسبانية للأدوية والمستحضرات الطبية (AEMPS) تجري تحقيقا في ملابسات وفاة امرأة جراء نزيف دماغي بعد تلقيها لقاح “أسترازينيكا”.وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: “تقوم (AEMPS) بالتعاون مع الهيئات الأخرى والوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) بجمع معلومات إضافية وتجري تحقيقا دقيقا لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة محتملة بالإضافة إلى واقع تزامن التلقيح والوفاة”.وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن معلمة تبلغ من العمر 43 عاما من مدينة ماربيل يا توفيت جراء نزيف دماغي بعد تطعيمها بلقاح “أسترازينيكا”.وتم تطعيمها بجرعة أولى من اللقاح في 3 مارس الجاري وبعد عدة ساعات استعانت المرأة بخدمة […]

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