أحكام بالإعدام بحق ستة مدانين ببتر يدي فتى وفقء عينيه في الاردن

2021/03/17 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية الأربعاء أحكاما بالإعدام شنقا على ستة مدانين ببتر يدي فتى الخريف الماضي وفقء عينيه.كما حكمت المحكمة على أربعة مدانين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عام واحد و15 عاما، بينما برأت سبعة آخرين، على ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس من قاعة المحكمة.وأصدرت محكمة […]

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