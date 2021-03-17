البرلمان الكوردستاني يتحوّل إلى حلبة مصارعة حرة - شه مال عادل سليم

2021/03/17 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم في الذكرى السنوية لفاجعة حلبجة تحوَّلت جلسة البرلمان الكوردستاني أعلى سلطة تشريعيةفي الإقليم ، أمس الاثنين المصادف 16 اذار ، إلى ما يُشبه حلبة المصارعة، حيث هاجمت بعض من نوّاب كتلة الاتّحاد الوطني الكوردستاني على النائبة عن حركة التغيير شيرين أمين أرملة الصحفي اليساري الشهيد كاوا كرمياني الذي اغتيل امام بيته وفي خضن والدته في مدينة كلار عام 2013 بعد ان نشر تحقيق صحفي عن صفقات الفساد في الإقليم .



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