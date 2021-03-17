أَحم، عندنا إنتخابات 7 من 7 (2) - عبدالحميد برتو

2021/03/17 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو اشكاليات وملاحظات وتصوراتالتدخلات الإقليمية والدولية:حين ننتقد ونناضل ضد التدخلات الإقليمية والدولية الشديدة في العراق.



لا نتمنى بل نعمل بالوقت ذاته من أجل ألاّ يقع أحدٌ في حضيض التعصب بمختلف أنواعه، كرد فعل على تلك المواقف الشائنة للتدخل السلبي الجائر، الدولي منه والإقليمي.



نتمنى ونعمل من أجل ألاّ ينحدر النقد الى مستوى التعصب القومي أو الديني أو الطائفي أو الإثني.



إن من يحب شعبه وأمته هو ......





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