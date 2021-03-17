نقابة المحامين توجه طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى (وثيقة)

2021/03/17 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالبت نقابة المحامين، الاربعاء، مجلس القضاء الاعلى بإصدار توجيهات لتسهيل وتمكين عمل المحامين في المحاكم.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (17 آذار 2021)، فإن النقابة طالبت مجلس القضاء الاعلى بـ"إصدار توجيهات الى المحاكم لتمكين المحامين من:

1- سرعة البت في طلباتهم وتسهيل مهمتهم في الدفاع عن توكيلهم دون تدخل الحمايات في قراءة الطلبات أو تأخير ادخالها الى القاضي .

2- عدم تدوین اقوال المتهمين دون حضور المحامي المنتدب عند تسيرهم الى المحاكم.

3- للإسراع في صرف أجور المحامي المنتدب، يزود بنسخه من قرار انتدابه ليتمكن من صرف تلك الأجور.

4- تودع طلبات المحامين اليومية لدى موظف مختص وتسجل في سجل خاص وتسلم الي معتمد مراكز الشرطة بعد اخذ توقيعه لاثبات استلامه لها، على أن تعرض في اليوم التالي حتما.

5- تمكين المحامين من الاطلاع على الأوراق التحقيقية سواء كان ذلك قبل توكيله ام بعدها على وفق المادة (۲۷/اولا ) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل النافذ".

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