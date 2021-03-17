العراق يتسلم معدات واسلحة وعجلات من قوات التحالف تقدر بخسة ملايين دولار

2021/03/17 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، ان العراق تسلم معدات واسلحة وعجلات من قوات التحالف تقدر بخسةملايين دولار.

وقال رسول في تغريدة على “تويتر” ان “القوات الامنية العراقية تسلمت معدات واسلحة وعجلات لدعم عمليات مكافحة الارهاب وتقدر بمبلغ٥ مليون دولار من قوات التحالف الدولي“.

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