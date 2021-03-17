وزارة التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية / للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات

2021/03/17 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية، جدول الامتحانات التمهيدية / للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية،الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2020-2021 .

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