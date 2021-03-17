نائب عن كتله صادقون يقترح انفصال اقليم كردستان عن العراق بشروط منصفة لجميع الاطراف

2021/03/17 | 15:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب عن كتلة صادقون؛ الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، إلى انفصال إقليم كوردستان عن العراق.وكتب النائب ثامر ذيبان الحمداني في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن “انفصال اقليم كردستان عن العراق افضل للعرب والأكراد”.وأضاف الحمداني أن … Readmore

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