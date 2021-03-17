دولة القانون: قدوم وفود الاقليم الى بغداد مضيعة للوقت وتعطيل لأقرار الموازنة لا اكثر

2021/03/17 | 15:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب منصور البعيجي، اليوم الاربعاء، على ان قدوم الوفود الى بغداد مضيعة للوقت وتأخير لاقرار الموازنة العامة للبلد لان حكومة اقليم كردستان لانيه لها بتسليم واردتها الى الحكومة الاتحادية وهذا هو جوهر ونقطة الخلاف بين بغداد واربيل .موضحا ان “قانون الموازنة العامة جاهز للتصويت ونحن ننتظر ادراجه على جدول اعمال الجلسة من اجل …

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