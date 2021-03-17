2021/03/17 | 15:27 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 17 مارس 2021 | 03:26 مساءً

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قوة من الحشد الشعبي تقتل احد عناصر داعش شمالي بغداد

قتلت قوة من الحشد الشعبي احد عناصر داعش واصابت آخر بجروح ، في منطقة الطارمية شمالي بغداد .



وذكر الحشد في بيان :" ان قوة من فوج الطارمية بالحشد الشعبي، نصبت كمينا ناجحا في بستان الطوبي بقضاء الطارمية، اسفر عن قتل احد عناصر "داعش" الارهابي واصابة آخر"

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