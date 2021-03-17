نائب: الجلسة المقبلة ستشهد إدراج اقالة مسؤول كبير على جدول الأعمال

2021/03/17 | 15:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب علاء الربيعي، الاربعاء، ان الجلسة المقبلة ستشهد إدراج إقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على جدول الأعمال.

وذكر الربيعي في تصريح مقتضب (17 اذار 2021) ان ان الجلسة المقبلة ستشهد إدراج إقالة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على جدول الأعمال.

وصوت مجلس النواب العراقي في الـ3 من اذار الحالي على عدم القناعة، بأجوبة علي ناصر الخويلدي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات.

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