تعقيب بريطاني رسمي بعد تعليق عدة دول لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

2021/03/17 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى مواصلة استعمال لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، مؤكدا غياب أدلة حول تسببه في جلطات دموية.

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