وزير التجارة العراقي يوقع اتفاقية اقتصادية شاملة مع السفير الهنغاري لدى بغداد

2021/03/17 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة علاء أحمد الجبوري، توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة مع السفير الهنغاري لدى بغداد.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إنه تم توقيع اتفاقية مع السفير الهنغاري والتي ستكون شاملة بين العراق وهنغاريا، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى خمسة وأربعين مليون دولار، مبينا ان هناك فكرة لعقد مؤتمر افتراضي بين رجال اعمال الدولتين ودراسة الفرص الاستثمارية، مشيرا الى أن الوزارة بصدد فتح مركز دولي للتجارة العراقية، وهو ما سينظم العمل التجاري بشكل كبير.

هذا، واوضح الجبوري تخصيص مراكز للدول التي تهتم بالاقتصاد العراقي، وقال إن هذا الإجراء سيجعل التعامل من خلال تلك المراكز مباشرا وهو ما سيقلل من الحلقات الروتينية والفاسدة.

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