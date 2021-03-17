الحشد يقتل ويصيب عنصرين من داعش شمالي بغداد

2021/03/17 | 15:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من فوج الطارمية في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من قتل واصابة اثنين من عناصر داعش الإرهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكر إعلام الحشد في بيان، أن “القوة نصبت كميناً ناجحاً في بستان الطوبي بقضاء الطارمية، أسفر عن قتل أحد عناصر داعش وإصابة آخر”.يشار إلى أن “القوات الأمنية والحشد الشعبي كثفت من العمليات العسكرية في قضاء الطارمية ومناطق حزام بغداد في الآونة الأخيرة لتطهيرها من بقايا تنظيم داعش”.

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