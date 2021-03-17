إحباط عمليات إرهابية الاولى من نوعها في روسيا

2021/03/17 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

علن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال أحد مناصري تنظيم “ داعش”، والذي كان يعد لشن هجوم إرهابي، في جمهورية أديغيا الروسية.

وأكد أنه مواطن من آسيا الوسطى، اعترف بأنه كان على وشك احداث انفجار في مركز تسوق.

وعثروا في منزله على مكونات لقنبلة محلية الصنع وعلم “ داعش”، بالإضافة إلى خريطة المواقع التي كان يريد تفجيرها.

وجد الخبراء في هاتفه “قدرًا كبيرًا من المحتوى الارهابي”، بما في ذلك تعليمات مختلفة، وكان لديه وثائق هجرة مزورة.

وتم فتح قضية جنائية للتحضير لهجوم إرهابي.



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