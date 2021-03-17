2021/03/17 | 15:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جمعية التراث والفلكلور الكوردي عن تحديد موعد ومكان ايقاد شعلة نوروز في مدينة السليمانية وبرامج الاحتفال بالمناسبة.

وقال محمد مردان رئيس جمعية التراث والفلكلور الكوردي في مؤتمر صحافي: ان اللجنة المشرفة على اعداد فعاليات الاحتفال باعياد نوروز قررت ايقاد شعلة نوروز في الساعة الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، لافتا الى ان الاحتفال بالمناسبة يكون وسط اللالتزام بالاجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا.

واضاف: ان الجمعية ستوقد شعلة نوروز في تلة مامه ياره وسط مدينة السليمانية مع اقامة مجموعة من الفعاليات المنوعة بالمناسبة، مشيرا الى ان الجمعية قامت اليوم بزرع 83 نبتة احتفاءً بالمناسبة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تحتفل بأعياد نوروز) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تحتفل بأعياد نوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).