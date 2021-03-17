الاتحاد الأوروبي يوافق على معاقبة الصين لانتهاكها حقوق الإيغور 

2021/03/17 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر دبلوماسية أوروبية، الأربعاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على معاقبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينغيانغ.

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