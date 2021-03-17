كورونا تقفز في العراق.. تسجيل 5663 إصابة جديدة

2021/03/17 | 16:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 5663 إصابة جديدة وتماثل 3591 حالة للشفاء و 33 حالة وفاة.

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