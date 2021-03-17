هذه هي حصيلة شهداء الحشد الشعبي منذ بداية 2021

2021/03/17 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن تقديمها 42 شهيدا منذ بداية العام الحالي 2021.

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