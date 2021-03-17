2021/03/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الاربعاء، مؤتمراً استثنائياً في العاصمة بغداد صباح اليوم برئاسة أكرم نعيم عطوان الحميداوي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الأولمبي في العراق. وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين ان "الجمعية العامة صادقت، و بالاجماع، على أسماء الهيئة القضائية السباعية التي ستشرف على المؤتمرات الانتخابية التكميلية والمؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية".وأضاف حسين قائلاً ان "الجمعية العامة صوتت، وبالاجماع أيضاً، على شرعية وإيجابية الإجراءات التي أتخذتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق".وإستطرد قائلاً ان "الجمعية العامة صادقت أيضاً على إقامة المؤتمرات التكميلية لانتخاب الخبراء والاتحادات غير الاولمبية والعنصر النسوي وممثلي اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر آذار الجاري، وإقامة المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي يوم الجمعة الذي يليه والموافق للسادس والعشرين من الشهر الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولمبية تصادق على أسماء الهيأة القضائية السباعية للإشراف على المؤتمرات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولمبية تصادق على أسماء الهيأة القضائية السباعية للإشراف على المؤتمرات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).