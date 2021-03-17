الصحة العراقية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ دخول الوباء للعراق

2021/03/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجل العراق ، اليوم الأربعاء 17-3-2021، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ دخول الوباء للبلاد في شباط من العام الماضي.

وقالت وزارة الصحة في جدول بياني للموقف الوبائي وزعته على وسائل الإعلام إنها أجرت اليوم 38929 فحصاً وسجلت 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة مسجلة في العراق منذ دخول الوباء.

وسجلت بغداد أعلى حصيلة إصابات بلغت 1927 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 686 حالة ثم النجف بـ 491 إصابة جديدة.

وبينت الوزارة إنها سجلت اليوم كذلك 33 حالة وفاة و 3591 حالة تعافٍ من الفيروس.

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