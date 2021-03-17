وزير المالية يترأس اجتماعاً لإعداد استراتيجية الموازنة الاتحادية لـ 3 أعوام مقبلة

2021/03/17 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، اليوم الاربعاء (17 آذار 2021)، اجتماعا موسعا للجنة الخاصة بإعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024.وقالت الوازرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع ناقش آليات رسم استراتيجية الموازنات العامة وسبل إصلاح وتطوير الانظمة المعتمدة بإعداد استراتيجيات الموازنة للاعوام المقبلة بما ينسجم وحاجة الاقتصاد العراقي لتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة".وأضاف البيان أن "وزير المالية شدد على ان تركيز استراتيجة الموازنة القادمة نحو تفعيل الجانب الاستثماري وإحياء مشاريع البنى التحتية والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق افضل اداء وفق الخطط والتوقيتات الموضوعة".وتابع علاوي بحسب البيان "ضرورة وضع آليات مناسبة للتمويل وإشراك القطاع الخاص وإعتماد انجاز المشاريع الاستراتيجية ذات الاثر المضاعف وتقديم تقرير حول نظام اتمتة الكمارك من قبل الهيئة العامة للكمارك لتحديد وتعظيم الايرادات وإيجاد موارد جديدة".

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