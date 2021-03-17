الشرطة المجتمعية في ميسان تنقذ فتاة بصرية من ابتزاز احد المشعوذين

2021/03/17 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة ميسان من انقاذ فتاة من محافظة البصرة من ابتزاز الكتروني مارسه أحد الأشخاص بداعي قراءة الطالع لها عبر (بيج) خاص به على الفيس بوك.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه " ان المبتز قام باستدراج ضحيته، والتواصل معها عبر البث الحي، وقام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية اوالخضوع لرغباته الدنيئة".واضاف البيان " ان المجتمعية واجهته بالأدلة التي تدينه وتثبت تورطه، بجريمته، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة"./انتهى ح

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