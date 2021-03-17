الصحة تعلن تسجيل 5663 اصابة جديدة بفايروس كورونا و3591 حالة شفاء في عموم العراق

2021/03/17 | 16:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة تسجيل 5663 اصابة جديدة بفايروس كورونا و 3591 حالة شفاء و33حالة وفاة، في عموم مناطق العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى ح

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