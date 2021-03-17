القوات الأمنية تعجز عن إنهاء نزاع كبير اندلع بين عشيرتين في سوق شعبي ببغداد

2021/03/17 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

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اندلع نزاع عشائري كبير بين عشيرتين في مدينة الصدر شرقي بغداد استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، واظهر مقطع فيديو متداول تجاوز اشخاص يحملون السلاح للدوريات الأمنية والاستمرار برمي العيارات النارية بشكل عشوائي.

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