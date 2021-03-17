التحالف الدولي يسلم القوات العراقية معدات وتجهيزات عسكرية

2021/03/17 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

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سلم التحالف الدولي معدات وتجهيزات عسكرية الى القوات العراقية بقيمة خمسة ملايين دولار.

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ان التحالف الدولي سلم العراق تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية واسلحة ومعدات عسكرية بقيمة خمسة ملايين دولار لمساعدة قوات الامن العراقية في حربها ضد داعش الارهابي وتساهم في بناء المؤسسات العسكرية بالتجهيزات الضرورية.

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