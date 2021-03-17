نصائح لمن يرغب بالترشيح

2021/03/17 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / صادق فياض الركابي

هناك بعض الشخصيات تعلن انها ترغب بالترشيح او انها رشحت فعلا والبعض الاخر رشح وهو يحاول إخفاء ذلك لحين اعلان الأسماء ولهؤلاء اعتقد ان هناك عدة أمور يجب الالتفات اليها قبل الترشيح وعدم التهاون معها وهي:

يجب ان تكون متأكدا من شعبيتك في المنطقة التي تريد الترشيح فيها أي ماهي مدى مقبوليتك عند أبناء التيار.

هل هناك شخصية رشحت في منطقتك سواء من التيار او من غيره هي أكثر او أكبر شعبية منك.

هل موقفك سليم من ناحية الاجتثاث او القيد الجنائي.

ما هو موقف الجهة السياسية وهل ستتبنى ترشيحك ام أنك ستكون مع بقية المرشحين.

هل وضعك المادي يسمح لك بالدعاية والصرفيات التي ستكون اثناء الترشيح وبعده.

هل ستستطيع ان تقاوم مغريات الدنيا بعد الفوز لان الدنيا ستقبل عليك.

الحذر من إعطاء الوعود للناس لان الأمور ستختلف بعد الفوز بالانتخابات.

هل لديك ولو تصور اجمالي عن العملية السياسية وكيف تدار الأمور في البرلمان بعيدا عما يتم تناقله الناس والذي اغلبه (خرط).

هل ستتحمل النتيجة في حالة عدم الفوز لأنه وارد جدا.

اذا كنت بعمل معين او وظيفة معينة فلا تتورط بالترشيح مالم تكن متأكد تماما من الفوز حتى لا تخسر الاثنين .

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