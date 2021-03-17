أيها العراقيون حذار من تمرير قانون المحكمة الاتحادية - جواد وادي

2021/03/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_وادي منذ تغيير النظام البعثي الفاشي وخفافيش الظلام الإسلامي تكشّر عن أنيابها وتوظف مخالبها، من أجل انتزاع سلطة القرار بيافطات تدعي زورا انها دينية، وفي الواقع اعتبار الدين غطاء لمخطط شيطاني للتشبث بسلطة القرار ونشر سمومها في كل اتجاه لتتناسل بشك خبيث وخطير، وتخلق لها اتباع واعوان وأبواق ومصفقين وعديمي قيم وضمائر، من أجل البقاء بشتى الوسائل على سدة القرار، بممارسات أكملت مسلسل الخراب الذي كان سائدا أيام ......





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