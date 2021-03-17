اعتقال ثلاثة متهمين بالمخدرات في قلعة دزي

2021/03/17 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات اسايش هلشو في قضاء قلعة دزي، ثلاثة اشخاص بتهمة تعاطي وتوزيع المواد المخدرة.

وقالت اسايش هلشو في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاربعاء، انه بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة من قبل قوات مركز اسايش هلشو في قضاء قلعة دزي، تمكنت القوات من اعتقال ثلاثة اشخاص يعملون في توزيع وتعاطي المواد المخدرة.

واشار البيان الى انه تم ضبط عددا من القطع من المواد المخدرة كانت بحوزتهم كانوا بصدد توزيعها على المتعاطين للمخدرات.

واوضح، ان المتهمين الثلاثة اعترفوا بجريمتهم وتم توقيفهم بقرار قاضي التحقيق في بشدر وفق المادة 26 من قانون المخدرات.

PUKmedia علام اسايش هلشو

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