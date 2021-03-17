اقليم كوردستان.. ارتفاع حالات الاصابة بكورونا

2021/03/17 | 16:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 541 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيانها رقم 385 وحصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي بفايروس كورونا في عموم اقليم كوردستان خلال الـ 24 ساعة المنصرمة كان كالتالي:

1.



الفحوصات: (6901 فحوصات جديدة)

• (2663) اربيل

• (1228) السليمانية

• (2472) دهوك

• (0) حلبجة

• (455) كرميان

• (83) رابرين

2.



الاصابات: (541 اصابة جديدة)

• (223) اربيل

• (133) السليمانية

• (169) دهوك

• (0) حلبجة

• (9) كرميان

• (7) رابرين

3.



الشفاء: ( 208 حالة شفاء جديدة)

• (62) اربيل

• (54) السليمانية

• (80) دهوك

• (0) حلبجة

• (11) كرميان

• (1) رابرين

4.



الوفيات: (3 حالات وفاة)

• (2) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0) رابرين

PUKmedia ترجمة

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