2021/03/17 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/تسلم العراق معدات واسلحة وعجلات من قوات التحالف الدولي ، لدعم عمليات مكافحة الارهاب .وذكر اللواء يحيى رسول الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة :" ان القوات الامنية العراقية تسلمت معدات واسلحة وعجلات لدعم عمليات مكافحة الارهاب ، تقدر بمبلغ خمسة مليونات دولار ، من قوات التحالف الدولي"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم من التحالف الدولي معدات واسلحة لدعم عمليات مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم من التحالف الدولي معدات واسلحة لدعم عمليات مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).