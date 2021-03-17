2021/03/17 | 16:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النائب "سعد مايع الحلفي" إن انتفاضة "ساعة الصفر" كشفت عن شجاعة أبناء المرجع الشهيد محمد الصدر (قدس) وأرعبت الطاغية المقبور ونظامه القمعي.وقال الحلفي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" نستذكر في مثل هذا اليوم الأربعاء من العام 1999 انطلاق انتفاضة "ساعة الصفر" في محافظة البصرة والتي قادها الشباب الثائر ضد نظام الطاغية المقبور ردًا على جريمة اغتيال الشهيد السعيد محمد محمد صادق الصدر ونجلية (تقدست أسرارهم الطاهرة)".وأضاف الحلفي " اندلعت هذه الانتفاضة المباركة في محافظة البصرة على يد أبناء المرجع الصدر (قدس) دون أي مساعدة داخلية أو مساندة خارجية بأسلحة بسيطة حينما قامت المجاميع المجاهدة بالهجوم على مقرات الأجهزة القمعية والسيطرة عليها الواحدة تلو الأخرى بعمليات نوعية بطولية".واكد" إن انتفاضة "ساعة الصفر" مثلت أروع صفحات البطولة وكشفت عن شجاعة أبناء المرجع الشهيد محمد الصدر (قدس) وأحيت روح التضحية في نفوس العراقيين وحطمت القيود والخوف من بطش الأجهزة العفلقية وأرعبت الطاغية المقبور ونظامه القمعي"./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلفي : انتفاضة "ساعة الصفر" كشفت شجاعة ابناء المرجع الصدر وارعبت الطاغية المقبور) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلفي : انتفاضة "ساعة الصفر" كشفت شجاعة ابناء المرجع الصدر وارعبت الطاغية المقبور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).