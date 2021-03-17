الهجرة تعلن رفع توصية لمكتب الكاظمي تلزم الوزارات بنقل كرافانات النازحين لمناطق العودة

2021/03/17 | 16:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة الهجرة، الاربعاء، رفعها توصية الى مكتب رئيس الوزراء لإلزام الوزارات بتوحيد الجهود والمساهمة في نقل الكرفانات التابعة لمخيمات النازحين الى مناطق العودة.

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