صحة الرصافة توزّع 947 إصابة جديدة بكورونا.. وقطاع المدائن يتصدر

2021/03/17 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا.

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وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آذار 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

646 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع المدائن 133 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع النهروان 47 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع بغداد جيدة 77 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع بلديات الثاني 87 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الصدر 39 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الاستقلال 42 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الاعظمية 29 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع البلديات الاول 71 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الرصافة 72 حالة من خلال الرصد الوبائي.

قطاع الشعب 49 من خلال الرصد الوبائي.

301 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية، توزعت كالتالي:

103 حالة في مدينة الصدر.

10حالات في شارع فلسطين.

11 حالة في الشعب.

13 حالة في منطقة الزعفرانية.

9 حالات في النهروان.

21 حالة في المدائن.

23 حالة في الحسينية.

4 حالات في منطقة الكفاءات.

12 حالة في منطقة الكرادة.

4 حالات في منطقة بغداد جديدة.

12 حالة في منطقة الامين.

5 حالات في منطقة المشتل.

4 حالات في منطقة الغدير.

6 حالات في منطقة العبيدي.

4 حالات في منطقة زيونة.

4 حالات في منطقة المعامل.

5 حلات في منطقة الوزيرية.

5 حالات في منطقة الزوية.

11 حالة في الاعظمية.

7 حالات في البلديات.

4 حالات في منطقة الدورة.

4 حالات في كل من البنوك وسبع ابكار وسبع قصور والصليخ

3 حالات في كل من المناطق التالية المعامل، اليرموك، الكمالية ، باب الشرقي، حي النصر، بسماية المجمع، شهداء العبيدي.

وأضاف الساعدي، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 93966، توفي منهم 1490، ومتبقي قيد العلاج 7366".

وتابع، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 466 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

وأضاف، أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

41 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر.

23 حالة شفاء في منطقة بوب الشام.

25 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء.

20 حالة شفاء في منطقة حي تونس.

32 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر.

36 حالة شفاء في منطقة حي المهدي.

29 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين.

30 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى.

34 حالة شفاء في منطقة النهروان.

39 حالة شفاء في منطقة البلديات.

24 حالة شفاء في منطقة الراشدية.

23 حالة شفاء في منطقة الكرادة.

11 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

12 حالة شفاء في منطقة الكفاح.

35 حالة شفاء في منطقة العبيدي.

27 حالة شفاء في منطقة حي النصر.

19 حالة شفاء في منطقة الباوية.

6 حالات شفاء في جانب صحة بابل.

وأفاد الساعدي، أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 85110 حالة شفاء".

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