انقاذ فتاة بصرية من احد المشعوذين في محافظة عراقية

2021/03/17 | 16:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة ميسان، الاربعاء، انقاذ فتاة بصرية من ابتزاز أحد المشعوذين.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة ميسان، في بيان اليوم (17 اذار 2021)، ان "الشرطة المجتمعية تمكنت في من إنقاذ فتاة من محافظة البصرة من ابتزاز الكتروني مارسه أحد الأشخاص بداعي قراءة الطالع لها عبر (بيج) خاص به على الفيس بوك".

واضاف البيان، ان "المبتز قام باستدراج ضحيته، والتواصل معها عبر البث الحي، وقام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية اوالخضوع لرغباته الدنيئة".

واوضح، انه "وفي الاثناء استطاعت المجتمعية من مواجهته بالأدلة التي تدينه وتثبت تورطه، بجريمته، حيث اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة".

جدير بالذكر أن الشرطة المجتمعية كانت قد حذرت في وقت سابق المواطنين خصوصا النساء والفتيات منهم من الانجرار للمشعوذين والروحانيين والتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها".

ا.ح

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