الهجرة تصدر بيانا ​حول إعادة النازحين وتأهيل المناطق ’المحررة’

2021/03/17 | 16:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزير الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الأربعاء، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لملف إعادة تأهيل المناطق المحررة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (17 آذار 2021)، أنه "أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين إيفان فائق جابرو، بأن قضية إعمار المناطق المحررة من تنظيمات داعش الإرهابية وإعادة تأهيلها تعد إحدى الملفات الرئيسية الأخرى التي توليها الحكومة اهتماما خاصة لأنها السبيل الى عودة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية وانهاء ملف النزوح".

وأضافت جابرو خلال ترؤسها اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين بجلسته 156 الذي عقد في مبنى وزارة الكهرباء وسط العاصمة بغداد، بحضور وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة واعضاء اللجنة العليا الدائمين، وفق البيان، أنه "رغم عودة العديد من النازحين إلى ديارهم، إلا أن معدل عودة من تبقى منهم قد تباطأ نسبيا بسبب التحديات الاجتماعية الناتجة عن قلة الخدمات العامة كالكهرباء والماء والدور المهدمة، إلى جانب المشاكل العشائرية"، مشيرة إلى أن "هذه المخاوف تظل عقبة رئيسية وعائقاً أمام عودة النازحين".

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