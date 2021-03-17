بدر: الحشد أفشل مؤامرة امريكية لإرجاع ارهابيين إلى العراق

2021/03/17 | 17:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

أكد النائب عن كتلة بدر مختار الموسوي، الاربعاء، أن الحشد الشعبي أفشل مؤامرات أمريكية لادخال عناصر إرهابية الى العراق.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “أطرافا داخلية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقوم بحياكة مؤامرة لادخال عشرات الدواعش الفارين من سوريا إلى العراق”.

وأضاف أن “اتهام الحشد جزافا مؤامرة مدبرة من قبل أطراف داخلية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تمهد لادامة العلاقات مع واشنطن”، مشيرا الى أن “الحشد افشل رهانات عودة داعش على الرغم من المؤامرات الأمريكية المستمرة”.

وأكد حفيد مفجر ثورة العشرين عامر الشعلان ابو الجون، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، أن العشائر مستعدة للوقوف بكل ما أوتيت من قوة على خط الدفاع عن الحشد الشعبي، معتبرا أن الحشد وفصائل المقاومة خط أحمر لا تنازل في الدفاع عنه، انتهى/ 25 ح

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