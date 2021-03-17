وفاة الفنانة الجزائرية ريم الغزالي.. وشقيقتها تنعاها في فيديو مؤثر

2021/03/17 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الفنانة والإعلامية الجزائرية ريم غزالي الأربعاء، في باريس الفرنسية، بعد صراع مع مرض السرطان ألزمها الفراش لعدة أشهر.

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