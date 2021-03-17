شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين في سيطرة الشامية

2021/03/17 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على 3 متهمين في سيطرة الشامية.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تمكنت سيطرة الشامية من القاء القبض على ٣ متهمين، أحدهم متهم بالسرقة بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين".واضاف "فيما وجد بحوزة بقية المتهمين كمية من مادة الكريستال المخدرة تقدر بـ "ربع كغم " فضلا عن مواد اخرى تستخدم للتعاطي".

واشار البيان الى ان "الأجهزة الامنية، باشرت من جانبها بأرسال المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

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