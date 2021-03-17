مقتل عنصرين من داعش وإصابة منتسبين شمالي بغداد

2021/03/17 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصرين من تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "كميناً نصبته القوات الأمنية بمشاركة الحشد العشائري وطيران الجيش أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، وإصابة منتسب بالجيش العراقي وأخر بالحشد العشائري".وتشن القوات الأمنية بين الحين والأخر عمليات أمنية تستهدف عناصر داعش الإرهابي بمناطق مختلفة في البلاد.

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