مقتل داعشيين واصابة جندي وعنصر بالحشد في كمين بقضاء الطارمية

2021/03/17 | 17:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، الأربعاء، بأن داعشيين اثنين قتلا واصيب جندي وعنصر بالحشد في كمين بقضاء الطارمية.وقال المصدر، ان “قوة عسكرية بمشاركة الحشد العشائري نصبت كمينا في قضاء الطارمية شمالي بغداد لعناصر داعش”، مبينا ان “ذلك ادى الى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين”.واضاف المصدر ان “الاشتباك ادى الى مقتل عنصرين من داعش واصابة […]

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